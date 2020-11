Un testigo grabó la salida de un camión de Cantora cunado no había prensa. Nos contaba que había salido justo en un día que no había prensa y se rumoreó que se trataba de un camión de mudanza. Es más según pudo saber Omar Suárez, habría trasladado 30 cajas.

El enfrentamiento de Anabel Pantoja y Kiko Matamoros

Sobrepasada por el enfrenatmiento familiar, Anabel Pantoja ha perdido la paciencia con Kiko Matamoros, que dejaba caer que lo que en realidad pasa es que su primo no le habla: "En una tragedia familiar, como tú las has tenido, hay personas que no quieren entrar porque es mejor el silencio ¿No me comprendes como compañera? ¿Puedes dejar de atacarme un día?"; "la voy a joder un poco más", decía Kiko Matamoros y un micro abierto le traicionaba...