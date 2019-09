El mensajito de Anabel Pantoja a algunos 'amigos' de su familia: "Lo único que hacéis es poneros medallas después delante de vuestros jefes"

Filtraciones, dimes y diretes. Anabel Pantoja está harta y cree que algunos ‘amigos’ de sus primos y de su tía pueden tener que ver: “Lo único que hacen es acercarse para hablar, darle confianza… esto no quiere decir que no hayan cometido errores, no estoy diciendo que sean apóstoles, pero a los que os deis por aludidos, no vengáis a la primera de cambio por un pasillo o a los directores”.