Anabel Pantoja anunció su ruptura con Omar Sánchez hace unas semanas y, a pesar de todo lo que se está diciendo, no se replantea volver con él. Ahora el surfista está en Madrid por temas de trabajo, “para reunirse con una agencia que lleva influencers”, según Jorge Javier Vázquez. ¿Le va a dar un vuelco a su carrera ahora que ya no es pareja de Anabel?

Anabel ha dicho en ‘Sálvame’ que Omar “tiene claro que no quiere ser influencer, quiere tener algunos trabajillos que le vengan bien. El consejo que le he dado es que no haga cualquier cosa y que sea selectivo”.

María Patiño ha puesto un nuevo tema sobre la mesa y es que si Omar sentía que “competía” con Anabel cuando estaban juntos en el tema de ser influencers y de la publicidad y si eso ha podido ser tema de disputa entre ellos. “Yo competición ninguna”, ha respondido Anabel. Aunque luego ha matizado: “Ha habido ocasiones en las que él a lo mejor ha dicho ‘a ti te sale esto y a mí por qué no me sale’. Y yo le decía: ‘Céntrate en tu escuela”. Pero cree que entre ellos no habían envidias porque Omar no se comparaba con ella.