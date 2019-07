Anabel Pantoja al borde del abandono del entrenamiento pero... ha perdido peso

Esta semana ha tocado TRX, una correa de suspensión con la que 'Pepitator' ha querido sacar la fuerza de Anabel Pantoja: "Hija mía últimamente todo lo haces fatal". Ha sido un entrenamiento duro en el que la colaboradora no ha dejado de quejarse por el dolor de brazos y ha querido abandonarlo en varias ocasiones:"De verdad, no puedo más".

Lo peor ha llegado cuando la colaboradora ha dicho con tono firme:"Creo que me está dando una lipotimia", lo que la entrenadora ha visto como una excusa y Anabel se ha enfadado todavía más: "Llega un momento en el que ya no puedo más, es que yo no voy a seguir con el Plan Pantoja si es así".