Anabel Pantoja se confesaba con Cristina Soria sobre lo mucho que echa de menos a sus amigos y en particular a Juan, quien es como su hermano. Por motivos de trabajo, Anabel no puede ir a Sevilla y se ve menos con Juan, con quien prácticamente se ha criado. Lo que ella no sabía es que él escuchaba justo detrás de la puerta y cuando le ha visto…