Anabel Pantoja, tras conocer el resultado de su test de inteligencia: "Me he llevado una decepción"

Anabel Pantoja se ha sometido a un test de inteligencia en ‘Sálvame’ como antes lo han hecho algunos de sus compañeros en el programa. Tras conocer el resultado, Kiko Hernández le ha preguntado cómo se encontraba su compañera, "estoy y no estoy", le ha contestado, y es que la sobrina de Isabel Pantoja pensaba que iba a obtener una mayor puntuación, "me he llevado un decepción", ha asegurado muy tocada.