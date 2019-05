Aneth Acosta responde a los dardos de Kiko Rivera en ‘Sábado Deluxe’

Aneth Acosta no se corta y está dispuesta a todo con tal de defender su honor. La exsuperviviente pisará el plató de ‘Sábado Deluxe’ para responder a Kiko Rivera, explicar su paso por ‘Supervivientes’ y defender su amistad con Isabel Pantoja y Chabelita. En ‘Sálvame’ hemos conseguido la previa a la entrevista de este sábado 1 de junio, en la que Aneth ha manifestado que se ha llevado una “bala” que no se merece. La amiga de Chabelita considera que la fijación de Kiko con ella no es más que una estrategia para darle un nuevo 'zasca' a su hermana. Aneth también desmiente al periodista Peluchín quien ha asegurado que la exsuperviviente tiene audios de Isabel Pantoja: “Es tan gracioso como decir que yo he dado cariño a 4 personas a la vez”.