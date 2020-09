María Patiño pone contra las cuerdas a Antonio David tras sacar a la luz sus problemas con la justicia: "Propinaste un empujón y un puñetazo a dos menores"

Antonio David ha relatado su versión de los hechos, negando que quisiera quedarse con el dinero. "Lo que sucedió es que al poner la denuncia los boletines que teníamos no eran los de tráfico. Ahí como mi compañero hacemos una llamada para seguir los pasos y preguntar cómo tenemos que hacer los trámites de la denuncia. (...) Si mi compañero y yo hubiéramos tenido la intención de quedarnos con el dinero de una multa no hubiésemos llamado a la dirección de tráfico. En aquella época 25.000 pesetas tampoco me habría supuesto una gran diferencia con la vida que ya tenía", decía.