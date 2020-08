Rocío Flores se derrumba pidiendo perdón y hablando de la situación con Rocío Carrasco: "Voy a centrar mi vida en otras cosas"

Con la voz quebrada, Rocío Flores atendía la llamada de Carlota Corredera en 'Sálvame' y pedía perdón por lo sucedido: "Quiero pedir disculpas porque es verdad que me equivoqué por remitir a Agustín. Yo jamás he tenido problema en decir lo que pienso de forma gratuita. Pero en 'Supervivientes' se criticó mucho que me abriera. Te quiero pedir disculpas porque me equivoqué", le ha dicho a la presentadora.