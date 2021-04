Kiko Hernández: "Antonio David debe 700.000 euros, es el sueldo de Rocío Flores quien mantiene a la familia"

Aunque Rocío Flores entró como colaboradora de 'El programa de AR' asegurando que no quería pronunciarse sobre sus polémicas familiares, la arrebatadora actualidad ha hecho que acabe dando titulares. En esta ocasión, además de confesar cómo está en las horas previas a la entrevista de Rocío Carrasco , ha vuelto a demostrar la gran complicidad que tiene con Olga Moreno.

Alessandro Lecquio comentaba que posiblemente la superviviente no hubiera viajado a Honduras de no haber tenido que pagar la multa por abandono. Pero rápidamente Rocío le corrigió: "Si ese fuese el caso y hubiese tenido que pagar la indemnización, yo no hubiese tenido ningún problema en afrontar ese pago y decirle 'quédate aquí".