Antonio David cambia el discurso y le pide perdón a Canales Rivera: "Siento el daño que he provocado"

Antonio David Flores y José Antonio Canales Rivera se iban a ver las caras por fin en 'Sálvame' después de la traición. Pero, antes de que estuvieran cara a cara, AD se ha disculpado con su compañero por todo lo que ha provocado. "Siento todo lo que ha ocurrido y siento el daño que he provocado . Yo ayer vine a decir que cuando lo tuviera delante le daría las explicaciones y pediría perdón".

Carlota Corredera ha señalado que AD ha cambiado el discurso de un día para otro y ha querido saber la razón. El colaborador ha explicado su punto de vista: "He tenido horas para recapacitar. Me ha podido más mi trabajo que la relación de compañeros que he tenido con él".