Canales responde con contundencia a Antonio David: “Tú después de las disculpas te vas a ir, yo me voy a quedar con el paquetón”

"No debería haberte hecho esto, yo pasé por lo mismo", dice Antonio David

"¿Cómo se te ocurre llevarme a la situación en la que todavía sigo metido?", espeta Canales a su compañero

Canales quiere pensar que el arrepentimiento de su compañero es sincero

Tras días de cruce de declaraciones y de escuchar la versión de ambos, ha llegado el momento de que Antonio David Flores y José Antonio Canales Rivera se vean las caras y se digan todo lo que piensan. El torero se siente traicionado porque su compañero puso en contacto al programa con una mujer, Cinthya Martínez, que afirmaba que Canales había sido desleal a su pareja con ella. El torero lo ha negado rotundamente.

Antes de entrar, Antonio David se sinceró con Carlota Corredera. Muy afectado, el colaborador le explicó que estaba muy decepcionado consigo mismo por la actitud que había tenido y por haber dado información sobre un compañero. “La gente que nos sigue no se esperaba esto de mí. Sé que he decepcionado a mucha gente. A mí no me pega hacer este tipo de cosas. Me siento mal”, le dijo a la presentadora. Luego se dirigió al plató y se sentó frente a frente con Canales Rivera.

Antonio David pide perdón

Al principio del programa de este jueves, Antonio David pidió perdón a Canales por todo lo que estaba pasando y que tanto le está afectando al torero. "Siento todo lo que ha ocurrido y todo el daño que he provocado", le dijo mientras esperaba a encontrarse con él cara a cara.

Una vez juntos, Antonio David ha recalcado sus disculpas. "No debería haberte hecho esto, yo pasé por lo mismo", le dijo. El torero quiso saber entonces que por qué lo había hecho, sabiendo lo mal que se pasaba: "No entiendo cómo me he dejado arrastrar por el funcionamiento de este programa. Me arrepiento por eso. No debería ni siquiera de haber hecho caso al testimonio de esta chica porque se que esto te iba a hacer daño. No se como salir de esto. Siento profundamente lo que ha pasado, me arrepiento tremendamente". Antonio David afirma que ha antepuesto el trabajo a la relación con un compañero y que eso no es propio de él.

Canales responde a las disculpas

La respuesta de Canales Rivera ha sido de lo más contundente: "¿Cómo se te ocurre llevarme a la situación en la que todavía sigo metido? Ya no es lo que me ha acarreado, sino lo que me puede acarrear cuando no me lo merezco". Y ha añadido: "Tú después de las disculpas te vas a ir, yo me voy a quedar con el paquetón".