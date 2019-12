Tenemos las preguntas que Antonio David responderá en el PoliDeluxe: "¿Está negociando tu hija participar en ‘Supervivientes’?

Antonio David Flores se va a someter al PoliDeluxe para demostrar que no miente. El nuevo colaborador de 'Sálvame' responderá a las preguntas de sus nuevos compañeros y ya conocemos algunas: ¿Le fuiste desleal a Rocío Carrasco? ¿Alentaste a Rocío Flores en la denuncia contra su madre? ¿Piensas que has malgastado todo el dinero que has ganado en la tele? ¿Está negociando tu hija participar en la próxima edición de ‘Supervivientes’? ¿Odias a Rocío Carrasco? ¿Sigues teniendo miedo a poder acabar en la cárcel por lo cuatro años que te pide el fiscal por alzamiento de bienes? ¿Están más cerca Rocío Flores y Rocío Carrasco hoy que antes de tu entrada en ‘GH VIP’?