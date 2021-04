Rocío Carrasco asegura que su madre no solo no tenía aprecio a Antonio David Flores, sino que además le tenía terror y Kiko Jiménez planteaba una cuestión en 'Sálvame': ¿Por qué le tenían miedo tanto Rocío Jurado como Ortega Cano? ¿Habrá algún motivo? Según él sí lo hay y se trata de un “vídeo” que Antonio David Flores tendría en su poder.

Para Kiko Jiménez no es normal el temor y la ausencia de ataques de Ortega Cano y Rocío Jurado a Antonio David Flores “a no ser que exista algo material que pueda tenerles atemorizados”, dejaba caer.

Y parece que lo hay: “Hay una prueba y es un vídeo, un vídeo que compromete tanto a Ortega como a Rocío”. Kiko no lo ha visto, pero sí ha visto múltiples vídeos amables de Antonio David y la familia Mohedano en sus viajes, días que grababa como tantos otros con una cámara doméstica.

“Él tiene en su poder un vídeo, un material muy delicado y muy sensible que no puedo revelar”, añadía el colaborador de ‘Sálvame’, narrando que cierto día cuando él estaba con Gloria Camila, aprovechando una ausencia momentánea para ir al baño, Antonio David le contó “un chisme” que no puede reproducir.