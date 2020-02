Antonio Montero explica que le han extirpado un tumor de la pierna: "No tuve miedo, hay que controlarlo y ya está"

En verano, se notó algo en la pierna izquierda dándose crema, pero lo olvidó. Una semana después percibió que seguía teniendo el bulto y, ya en septiembre, acudió al médico. Tras algunas pruebas, el médico le recomendó hacer una biopsia para valorar si extirparlo o no, pero él le pidió que se lo quitara directamente: "Era como una pelota de tenis, estaba metido dentro del muslo y como estaba profundo yo solo notaba levemente".

“Me dijeron que no tenía ningún aspecto de esto pero que era una cosa chunga, malo”, ha explicado el colaborador. La zona en la que estaba el tumor estaba cerrada, hermética, pero tenían que volver a operarle para quitar el músculo entero en el que estaba alojado el tumor.

En todo momento, el colaborador le ha quitado importancia a la situación: “No tuve miedo de nada, a los médicos les dije que si la tengo que palmar, la palmo. No pasa nada. El médico que me lo quitó estaba preocupado porque se encontró una cosa que no es frecuente”.