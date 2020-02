Antonio Montero explica cómo se siente: "Me molesta que Lydia Lozano utilice mi salud para dar a entender que he mentido"

Antonio está encantado con la terapia y así se lo ha hecho saber a sus compañeros: “Creo que Cris es muy empática y yo lo que hablo, lo hablo con sinceridad”. Además, ha explicado cómo se siente: “No estoy haciendo ningún papelón, me siento bien y espero que se puedan aclarar algunas cosas que se han dicho sobre mí. No estoy enfadado , estoy genial y muy feliz”.

Pero a pesar de no estar enfadado, sí que ha habido situaciones que le han dolido: “Que Lydia Lozano utilice mi salud o si estoy mal porque ahora se entiende por qué he mentido… No Lydia, yo no he mentido. Yo todo lo que he dicho sobre ella es verdad”, ha explicado en referencia a la información que contó Gustavo González sobre los problemas personales que está viviendo Montero.