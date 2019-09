Antonio Tejado narra el infierno que ha vivido: "Tengo un serio problema con la bebida desde hace muchos años"

“Tomé sustancias durante meses, me hicieron ver los problema que tenía con la bebida”, confiesa Tejado que, además, narra un episodio muy duro: “Estuve más de 72 horas combinando sustancias y bebida con naranja para tener azúcar en el cuerpo. Después dormí más de un día, no recordaba lo que había hecho. Al tercer día, sin descansar, hablé con Sálvame en directo y no se me entendían. Me colgaron. No recuerdo ni lo que dije”.