Marina, la novia de Antonio Tejado habla sobre su supuesta deslealtad: "Confío en él y no me hace falta ni siquiera tenerlo al lado”

Marina dice que ha visto un trozo del programa pero que no le ha creado interés y ha dejado de verlo: "Estoy muy tranquila, ¿por qué me iba a preocupar?". Además, dice que a pesar de la 'fama' que el colaborador tiene, la deslealtad se trata de una mentira: "Yo confío en Antonio y yo sé perfectamente que es mentira por lo tanto, no me preocupa lo más mínimo".