Antonio Tejado aclara en qué punto está de su recuperación: "Me va a servir retirarme de la presión televisiva"

Antonio Tejado no quiere saber nada de la televisión y ha tocado fondo. No le gustaron las imágenes que salieron sobre él disfrutando de una noche de fiesta porque se especuló que Antonio no se habría recuperado de sus malos hábitos. Los colaboradores creen que su compañero debería apartarse de todo y llevar otro tipo de vida, además, hay quien cree que debería ponerse en serio en manos de profesionales y coger el rumbo de su vida.