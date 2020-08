El supuesto acuerdo de Asdrúbal con la justicia de Estados Unidos: tres años de "probatoria", según Álex Rodríguez

Omar Suárez, reportero de 'Sálvame', recibió la llamada de un confidente que le alertó de que lo que Asdrúbal había contado no era real. El exmarido de Bibiana Fernández entró en el programa 'Hormigas Blancas' dedicado a su exmujer, dijo ser decorador, tener una nueva vida en Florida...

24 horas después de que saltara la noticia, el reportero Álex Rodríguez ha podido hablar con Asdrúbal, que está "muy nervioso" aunque "bastante educado". No quería entrar en polémicas pero sí ha desmentido que trabaje como vigilante de un parking. Además, cuando el reportero le ha preguntado si se había sometido a un examen toxicológico, respondía: "Por educación no iba a colgar".

Según ha podido saber el reportero, Asdrúbal está en libertad porque habría llegado a un acuerdo con la justicia, una probatoria que durará tres años: "Van a ver si su conducta es buena y no tendrá que ir la cárcel".

En concreto, habrían acordado 14 puntos que incluirían condiciones como presentarse ante un oficial cuando se estime, pagar 14 dólares mensualmente durante los próximos tres años, comunicar dónde vive, no poseer armas de fuego, no cometer delitos, no tomar sustancias... Además, asegura que tendrá que realizarse "una prueba de ADN" y exámenes toxicológicos cuando lo estime el tribunal.