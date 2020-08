Ernesto Neyra va a solicitar el tercer grado penitenciario, según Antonio David Flores

El motivo es la multa por el impago de las pensiones de sus tres hijos con Lely Céspedes. Su exmujer aclaró en ‘Sálvame’ que no ha entrado por el impago de la pensión, sino por la multa y Antonio David Flores añadía que Ernesto se encarga de sus hijos aunque desde febrero las cosas no le iban bien. Es más, según el colaborador de ‘Sálvame’, Ernesto desconocía su situación.

¿Por qué puede optar a estos beneficios penales? En primer lugar porque el delito no genera alarma social, no tiene antecedentes penales, no es reincidente y es la pena mínima de tres meses. “En 15 días podría estar fuera en tercer grado”, ha concluido el colaborador de ‘Sálvame’.