Bárbara Rey entra en directo por teléfono y arremete contra Jenny Llada: "¡Eres una mentirosa y una mala persona!"

A Jenny, las palabras de Bárbara le han pillado por sorpresa. "Me he quedado de piedra, la llame a noche, llame a Sofía, he hablado hoy todo el día, y ahora me llama estando yo en plató. Yo no quiero decir nada que no es verdad, no he venido aquí a mentir. Yo lo que he visto y sé es así. Yo mantengo lo que he dicho aquí", ha asegurado.