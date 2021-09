Lo que no le gustó nada a Belén Esteban fue que Montero no solo les hizo fotos a ella y a su marido, Miguel, sino también a la gente anónima que asistía al evento. “Te voy a contar lo que me ha sentado mal. Si me llamas y me dices ‘Belén, estoy de cacería en el pueblo del al lado y me han dado un chivatazo de que estás’. A mí me dices que estás aquí y yo poso con mi marido. Fotos a mí, no a gente anónima como los novios”.