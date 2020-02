Un comentario de Antonio Montero haciendo alusión a Fran Álvarez hace que Belén Esteban pierda los nervios: "Eres un cerdo"

En cuanto Belén ha mencionado el nombre de Marisa, Montero ha saltado visiblemente cabreado: “Oye si quieres yo hablo también de Fran Álvarez o de Miguel. Habla de mí, no me saques las exclusivas de Marisa. Habla de mí y solo de mí”.

“Yo hablaré de quien me dé la gana. Y cuidadito que mi marido no es público, para hablar de él te das un puntito. Y lo de Fran… eres muy sucio ¡Eres un cerdo! ”, le ha reprochado la colaboradora. Tras estas palabras, Belén se ha levantado y se ha ido del plató muy cabreada.

"¡Eres repugnante!"

Lydia Lozano ha entrado en plató y ha querido dar su opinión sobre el enfrentamiento entre Antonio y Belén. "Hacer los que ha hecho con Belén Esteban… me parece muy mal. Ha nombrado a una persona que es tu mujer, pero Marisa Martín Blázquez ha hablado de mí en este programa. No puedo reprocharle nada, pero a Marisa se la puede nombrar porque cuando se le ha llamado para hablar de mí, ha contestado", le ha reprochado Lydia.

Antonio Montero rectifica y pide perdón

Tras su fuerte enfrentamiento con Belén, ha rectificado y ha pedido perdón por mencionarle a su exmarido Fran Álvarez, que falleció hace unas semanas: "Quiero pedir disculpas a la familia de Fran y a Belén por haberle mencionado porque creo que me he equivocado en eso, me he columpiado”.