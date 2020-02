A Lydia Lozano se le acaba la paciencia y advierte: "Si seguís hablando del tema, me voy"

Antonio Montero sigue cuestionando la profesionalidad como periodista de Lydia Lozano y ella no aguanta más . Hecha un mar lágrimas, le ha mostrado su descontento al directo del programa: "Si mañana habláis de este tema, me voy. No voy a aguantar más a este señor".

"No puedo más, lo juro. Me ha parecido humillante", le ha dicho la colaboradora a Carlota Corredera, quien le ha apoyado en todo momento. Pero Lydia ha seguido defendiéndose de las acusaciones de su compañero: "Me niego, es que estuve allí. Me fui a Asturias porque todo el mundo la estaba buscando".