Belén Esteban la lía organizando las mesas de su boda en un chat ficticio de whatsapp

Llevamos ya diez años de conflictos y la boda de Belén Esteban podría ser el evento ideal para dar carpetazo a todos. Los novios siempre se vuelven locos sentando a la gente en las mesas de su boda haciendo un verdadero ejercicio de equilibrismo: el primo no se habla con la hermana de la abuela, los cuñados no pueden ni verse, estos amigos se pelearon, los de más allá no se hablan... Sin embargo, ella podría tomárselo con otro objetivo: reconciliar a los enemigos irreconciliables. Así nos lo imaginamos...