El lapsus de Belén Esteban antes del “Sí, quiero”: “Me equivoqué, pero jurar felicidad tampoco está mal”

La emoción de la novia era tal que no solo se emocionó cuando vio a su futuro esposo vestido de chaqué al final de pasillo o al escuchar el emotivo mensaje de su hija Andrea , Belén estaba embargada de emoción y felicidad todo el rato. Estaba tan feliz que le traicionó el subconsciente y cuando llegó de momento de dar el “Sí, quiero” y jurarse amor eterno en lugar de pronunciar la palabra “fidelidad” soltó un “felicidad” , pero cómo ella mismo ha asegurado “Me equivoque pero, jurar felicidad tampoco está mal” .

Las canciones de la boda de Belén

El lapsus de la novia no fue nada más que un pequeño detalle en una ceremonia muy, muy emotiva en la que la música jugó un papel muy importante. Belén llegó al altar del brazo de Raúl Prieto , se emocionó al ver lo guapísimo que estaba Miguel y ver a su lado a amigos y familiares como Jorge Javier Vázquez, Carlota Corredera, Joaquín Torres y sus hermanos, los testigos . Los anillos se los llevó al altar su sobrino Paco y su hija Andrea abrió la ceremonia con un texto que dejó claro que su madre había sido el motor de su vida. Unas preciosas palabras de Andrea que estuvieron acompañadas de fondo por el tema ‘Y tú’ de Pablo Alborán.

Las canciones ‘Caribbean blue’ de Enya y ‘Te quiero’ de Manuel Carrasc o, fueron los temas elegidos por María Patiño y Virginia, la hermana de Miguel , para acompañar sus respectivas lecturas, antes de llegar al crucial momento de los novios. Además del tradicional intercambio de arras y alianzas, los novios realizaron una original ceremonia de arena , en la que ambos novios se intercambiaron y unieron en un recipiente arena de sus lugares de origen. Para este momento tan especial Belén eligió la canción ‘I will always love you’ de la película ‘El Guardaespaldas’ y Miguel, la canción ‘Shalow’ de ‘Ha nacido una estrella’ interpretada por Lady Gaga y Bradley Cooper .

La música no dejó de sonar ni un segundo y mientras que los novios rubricaban su amor se escuchaba el temazo ‘Somebody to love’ de Queen. Otro momento mágico de la ceremonia fue el paseíllo de los novios bajo una lluvia de pétalos y al ritmo roquero de ‘Human’ de The Killers.