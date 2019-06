La entrevista de Belén Esteban tras su boda: "Quiero tener hijos con Miguel"

“Me emocioné mucho cuando vi a mi familia y amigos y a Miguel de chaqué, tan guapo, y sobre todo el momento de la lectura de mi hija Andrea”, dice Belén. La colaboradora de 'Sálvame' habla de su segunda boda, que nada tiene que ver con su primer enlace: “Esta segunda boda me ha hecho mucha más ilusión que la primera porque me he casado con la persona que quiero. Para mí, esta es mi boda. Esta segunda es la vencida”.