Gema Fernández nos da la réplica de María José Campanario en 'Sálvame

Campanario no se arrepiente de lo que ha dicho y se pregunta si lo hace Belén Esteban, que replica: "¡Poco he dicho!"

Belén Esteban reta a Campanario: "¿Tu marido sabrá qué quieres dar a entender?"

Gema Fernández es periodista y nos ha transmitido la reacción de María José Campanario ante la polémica con Belén Esteban. Al parecer, la mujer de Jesulín de Ubrique no se arrepiente de nada, tampoco de la carta que escribió contra ella. Es más, ante la cuestión de la periodista se pregunta si Belén se ha arrepentido de todo lo que ha dicho.

¿Tu marido sabrá qué quieres dar a entender?

“¡Poco he dicho!”, se quejaba Belén, a punto de perder los papeles: “Yo no juego sucio, voy de frente ¿Vale?”. La colaboradora de ‘Sálvame’ dice que no puede hablar con libertad y anima a María José a decir lo que cree que está insinuando: “Jose, si eres tan valiente cuéntalo, porque tú lo que quieres es que lo cuenten con lo que has hablado, pero cae tal demanda… Te hago una pregunta ¿Tu marido sabrá qué quieres dar a entender?”

Belén se refería a las insinuaciones de María José en su carta sobre temas como lo que supuestamente pasó en la trastienda de la tienda de bolsos que tenía cuando era ella la que estaba con Jesulín. “Ella dice que lo de la trastienda no lo ha sacado, que lo contó un ex de Belén”, replicaba Gema y la aludida estallaba: “No, no, a ver si nos enteramos bien ¿Por qué no habla ella del negrito del campo de fútbol? Aquí vino también”.

“He estado muy tranquila pero ya no puedo más, no me he quejado ni un día, he hablado, he dicho lo que pienso pero ya, porque voy a explotar y puedo liar un cisco”, se quejaba la colaboradora.

¿Qué opina Jesulín de Ubrique?

“Cuando lo veo todo, se lo mando a quien se lo tengo que mandar”, decía Belén de la carta de María José Campanario, dando a entender que se puso en contacto con el mismo Jesulín.

Según Gema, el torero ha leído el texto y no parece desaprobar lo que hace su mujer, pero Belén Esteban perdía la paciencia y decía antes de salir de plató: "¿Tú sabes que no ha dicho nada, pues ahora se va a liar la de Dios porque estás equivocada".

El as en la manga de Belén Esteban contra María José Campanario