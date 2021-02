¿Cuál es la información que tiene Belén Esteban en su móvil sobre Campanario?

Paloma García Pelayo asegura que María José ha decidido parar esta guerra y que por ello no va a hacer ningún comentario más, aunque no se retracta ni se arrepiente de nada de lo que ha dicho. Además, la periodista ha dado nuevos detalles sobre este material: "Es muy desagradable, muy delicado y no favorece a ninguna de las partes". Además, Lequio añade que "son mensajes que Campanario y otra persona se están enviando" y que alguien se "los enseña a Belén".