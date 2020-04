Jorge Javier Vázquez cabrea a Belén Esteban cocinando cuscús: “Te han hecho una receta fake”

Belén Esteban, una vez más, nos ha dejado entrar en su cocina. Además, ha cocinado el plato que le ha pedido Jorge Javier Vázquez, cuscús, aunque al presentador no le ha gustado mucho la receta.

La colaboradora de ‘Sálvame’ ha utilizado calabacín, cebolla, zanahoria, pimiento rojo y pimiento verde, 250 gr de cuscús, aceite, agua y sal. Sin embargo, el presentador no entendía que no pusiera algo de carne, pollo o cordero, y esta no era sino la primera objeción.