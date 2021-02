Belén Esteban, muy dura con su amiga Raquel Bollo por no cumplir las medidas anticovid: “Ya está bien con lo que estamos pasando”

‘Sálvame’ ha recibido unas comprometidas imágenes de Raquel Bollo disfrutando de una fiesta . La excolaboradora celebraba el primer cumpleaños de su nieta , la hija de Alma, rodeada de familiares y amigos. El problema es que las imágenes datan del pasado 30 de enero y en ellas parece reflejarse que poco le importa la complicada situación que vive España en general y Andalucía en particular por el Covid.

Ajenos a los escalofriantes datos que estamos viviendo, los Bollo Cortés se han saltado todas las restricciones impuestas por la Junta de Andalucía : no se debe superar el número de cuatro personas máximo en espacio de uso privado, salvo convivientes, pero en el vídeo se observa a once personas dentro del salón sin respetar la distancia de seguridad, sin ventilación aparente y sin mascarillas . Además, los asistentes a la fiesta también se saltaron el toque de queda.

Belén Esteban recogía las imágenes del vídeo indignada y no se cortaba a la hora de reprochar esta actitud a su amiga Raquel Bollo: “Yo quiero mucho a Raquel, pero lo que está mal… Igual que yo lo he denunciado en mis redes las fiestas ilegales, esto no se puede hacer, y está muy mal, muy mal. Ya está bien con lo que estamos pasando, de verdad, que la gente mire los fallecidos que hay, hombre [..] Seamos un poquito responsables, que ya saldremos”.