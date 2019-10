Belén Esteban se queja: "Si yo hubiera hecho lo que Mila en 'GH' se me quema y no digáis que no"

Belén Esteban no entiende cómo está concursando Mila Ximénez en ‘GH VIP’ y cree que se está siendo indulgente con ella en ‘Sálvame’ por el cariño que se le tiene. Carlota Corredera apuntaba que cada uno puede opinar lo que quiera y Belén decía: “Si yo hubiera hecho eso en ‘GH se me quema y no digáis que no”.