Belén Esteban ha sufrido un accidente doméstico: se ha caído por las escaleras

En plena ola de frío, con las urgencias colapsadas por traumatismos provocados por las caídas que está provocando la nieve, Belén Esteban está de baja también por un percance, aunque no ha tenido nada que ver con la borrasca que mantiene a España congelada.

La colaboradora de ‘Sálvame’ sufrió el pasado sábado una caída por las escaleras de su casa, resbaló por culpa de las zapatillas de estar por casa que llevaban y aunque cayó “de culo” y no se golpeó en la rodilla, ha sufrido una lesión en esta articulación: "Escuché crack".

Belén no pudo ir a urgencias ya que estaba aislada por la nieve y hasta el lunes no pudo acudir a un centro hospitalario. Allí le confirmaron que, aunque no había fractura, sí tiene un esguince en la rodilla con afectación en los ligamentos y el menisco. Así que ahora le toca estar unos días de baja en casa.