Tras un corte publicitario, Belén nos decía algo más: “Como en todas las amistades, hay altibajos pero yo la quiero a ella y creo que ella me quiere a mí”, nos decía Belén que quiere tomarse un tiempo hasta hablar con su amiga.

Minutos después, Anabel Pantoja solo entonaba el mea culpa: “Como me he equivocado, tiene ella que tener su tiempo y sus cosas”. Y es que, aunque ha sido sin querer, sabe que ha podido hacer que su amiga estuviera unos días mal: “Me da pena porque no ha sido intencionado”.