Belén Esteban quiere que Mila Ximénez sea la expulsada de 'GH VIP 7': "Lo tengo claro"

Belén Esteban niega estar tomándose la revancha contra Mila

Belén asegura que se liará cuando Mila vea todas sus críticas

Lydia Lozano se niega a responder si Mila debe ser expulsada

Mila Ximénez está nominada en 'GH VIP 7' y Carlota Corredera ha preguntado a Belén Esteban quién quiere que sea el expulsado de la semana. En un principio, la colaboradora se ha negado a contestar, pero finalmente ha dicho lo que piensa: “Si tuviera que elegir a alguien, elegiría a Mila”.

Belén parece está cansada de no poder expresarse libremente sobre el comportamiento de su compañera en el reality, pero tampoco parece querer una guerra con ella a su salida de la casa: “Cuando he hablado de ella lo primero que han dicho es que soy su enemiga, que me quiero vengar y no me compensa”.

La colaboradora reconoce que no le está gustando el paso de Mila por Guadalix ni su forma de actuar con otros concursantes: “¿Que ha dado momentos? Sí. Pero ha habido otros en los que ha estado fatal y yo he visto muchos vídeos donde no me ha gustado”.

Además, Belén vaticina que se liará la mundial cuando Mila vea todas las críticas que se han hecho de ella, aunque no tiene miedo a su reacción: “Tengo mi conciencia tranquila porque estoy comentando un reality y, aunque haya una amiga y compañera dentro, no puedo decir que me gusta cuando no me está gustando”.

Lydia Lozano prefiere no mojarse