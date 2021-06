Belén Esteban, tras la muerte de Mila Ximénez: "Soy muy llorona y me bloqueo, la he adorado"

Mila Ximénez ha muerto a consecuencia del cáncer de pulmón que padecía y la noticia ha sacudido a ‘Sálvame’. El programa no tenía prevista su emisión por el partido de España en la Eurocopa pero, como no podía ser de otra manera, todos se han unido en bloque para rendirle un homenaje.

Belén Esteban no iba a acudir, impactada a pesar que llevaban días esperando la noticia, pero algo le ha hecho cambiar de opinión: “Jorge, me has llamado por teléfono y me has dicho una cosa… ‘A ella le hubiera gustado que estuvieras”.