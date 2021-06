Mila Ximénez muere tras un año de lucha contra el cáncer

El tratamiento al que se sometió Mila Ximénez

Mila Ximénez dejó ‘Sálvame’ para comenzar con su tratamiento y regresó pasados unos meses. En aquel momento se sinceraba con Jorge Javier Vázquez: “A mí me ha enseñado. Cuando tienes algo así te das cuenta de que haces un mundo una chorrada. Me he dado cuenta que las pequeñas cosas y estar sano es lo importante. Yo voy a ser una persona enferma siempre".