"Me parece un engaño por parte de lo dos. Tampoco entiendo el papel de Olga porque creo que demasiado bien se está portando, debería decir: 'Hasta aquí", así ha reaccionado Belén Esteban tras las declaraciones de la periodista "A mí me parece muy bien que se hayan enamorado, pero no entiendo muchas cosas. No entiendo el engaño que está haciendo Antonio David de familia todavía unida".