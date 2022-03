"Me quise quitar de en medio por culpa de mi familia política", "no le he dicho a Rocío Flores el daño que me ha hecho", "me he sentido menospreciada por mi marido", estas son algunas de las polémicas declaraciones que ha hecho públicas la mujer de Ortega Cano apuntando directamente a la familia de su marido y por ello, 'Sálvame' ha querido hablar con la hermana del extorero.