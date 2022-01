Belén Esteban y Paz Padilla coincidirán tras su enfado por las vacunas: "Si me dice algo, no me voy a callar"

Belén Esteban se mostró muy crítica con las palabras de Paz Padilla sobre las vacunas contra el covid-19. Enfadada, la colaboradora decidió no coger el teléfono cuando la presentadora la llamó y ahora están a punto de coincidir en ‘Sálvame’ pero ¿Cómo será el encuentro?

“El jueves voy a coincidir con Paz”, decía la colaboradora del programa pero dejaba claro: “No pasa nada, puedo hablar de todo”. Y es que Belén no tiene ningún problema en hablar con nadie de cualquier tema. “¿Que hice mal en no cogerle el teléfono? Sí, pero estaba enfadada y estaba con amigos en Marbella”, explicaba Belén, pero reiteraba: “Voy a coincidir con ella y yo estoy la mar de tranquila”.

En su opinión, están en puntos muy diferentes de su vida y ven la cosas de un modo diferente: “Hablando se entiende la gente, si no nos podemos entender no pasa nada, vendré a trabajar, ella es la presentadora y siempre habrá buen tono”.

Eso sí, dejaba algo claro: “Si ella me dice algo, no me voy a callar, le voy a dar mi opinión”. De hecho, Jorge Javier Vázquez nos transmitía algo y es que el director del programa, David Valldeperas, está “preocupado”.