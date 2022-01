Jorge Javier Vázquez: “Marta Riesco dijo que Antonio David le había pagados tres meses de alquiler del tirón"

Gema López y Marta Riesco vivieron un momento un tanto tenso en los pasillos de Mediaset España porque la colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ está molesta con que la periodista dijera que los tiempos y la noticia de la separación de Olga Moreno primero y de su relación después, le benefician a ella: “No he dicho que cobre ni nada, pero esto a ella le molesta”.

A la cara, la colaboradora de ‘Sálvame’ le dijo que la ve “encantada” con lo que está sucediendo y 24 horas después, Gema López nos da nuevos datos en ‘Sálvame’ que no concuerdan con la actitud de Marta, que solo quiere seguir en los medios como periodista: “Marta no entiende por qué no se la convoca más días a ‘Ya son las ocho’ porque es la protagonista de todas las historias de Antonio David”.