Belén Esteban explica cómo está su situación con Toño Sanchís: “Todavía me debe casi 400.000 euros”

Tras repasar su entrevista en la revista Semana, Belén Esteban quiso aclarar en el plató de ‘Sálvame’ cómo está en estos momentos su situación jurídica con Toño Sanchís , el que fuera su representante. “Está parada la querella con todo lo referente a Toño por el tema del covid , pero yo sigo para adelante hasta que no se acabe todo esto”, aseguraba firme Belén.

“¿Qué es de Toño?”, se preguntaba Jorge Javier. “El acoso y derribo contra mí, contra esta cadena y contra este programa es todo los días, yo no pongo nada pero él está obsesionado”, comentaba la colaboradora.

“Sigo con el tema porque todavía me debe casi 400.000 euros. Voy tanto, legalmente, por Lorena como por Toño y tiene unos delitos muy graves. No es tan importante el tema económico, yo quiero que se haga justicia. No voy a parar hasta que se haga justicia en todo lo que se hizo”, terminaba diciendo Belén Esteban antes de que los colaboradores especulasen con la actual profesión del exrepresentante.