Antonio David Flores niega haber traicionado a Canales Rivera. Sí admite que facilitó una información al programa sobre una presunta deslealtad del torero a su actual pareja, les puso en contacto, intentó mediar... pero niega la traición porque no son más que compañeros: "No tengo relación con Canales, no soy su amigo".

Es más, cree que Canales dio a entender que le recogió cuando se encontraba solo, que no han tenido complicidad... aunque sí compartieron una cena en la que, matiza, aún no disponía de la información que luego ha facilitado al programa: "Yo no traiciono a Canales contando absolutamente nada de esa cena porque no es mi estilo".