Belén Esteban: "Sé que el rey Felipe habla con su padre, Don Juan Carlos"

La instantánea del rey emérito junto a sus hijas Cristina y Elena y cinco de sus nietos en Abu Dabi no ha dejado indiferente a nadie durante esta Semana Santa. Y tras esto, Belén Esteban ha dado en exclusiva informaciones sobre Don Juan Carlos.

"El rey ha hecho muchas cosas buenas y es verdad que también ha hecho malas y si las ha hecho que se le juzgue, pero hasta día de hoy es que le han quitado la imputación", ha opinado la colaboradora sobre todo lo que está alrededor del emérito. Y aquí ha sorprendido a los presentes sobre la relación del Rey Felipe y su padre: "Sí, el rey habla con Juan Carlos, tengo gente que habla con el rey Juan Carlos y cuando estuve en Dubái quise ir a verle y me puse en contacto con una persona que quiero muchísimo y afirmo".

Además, ha afirmado que "la reina Sofía y el rey emérito Juan Carlos de vez en cuando hablan" y desvela si Felipe ha hablado con su padre sobre todo el tema de Corina. Tras esto, Belén Esteban ha lanzado un mensaje directo al emérito: "Ven a España y habla, cuenta todo porque también has hecho muchas cosas bien". Y es que explica que "el Rey sabe lo que se habla en el programa Sálvame".

'Sálvame' también ha abordado todo sobre la imagen de la familia visitando al monarca al lugar donde lleva viviendo desde 2020 muchos de los detalles de esta han llamado la atención en las redes sociales y es que la vestimenta de Juan Carlos, su bastón torcido o la falta de las piernas de Pablo Urdangarin, entre otros detalles han levantado el debate sobre la realidad o no de la fotografía.

Los colaboradores de 'Sálvame' no han podido evitar reaccionar ante esto, no todos están de acuerdo con lo sucedido y Belén Esteban no ha podido evitar reaccionar: "Respeto todo lo que se diga, se que el rey ha hecho cosas mal, pero veo a unas hijas y a unos nietos yendo a ver a su abuelo y a su padre. Lo importante es que el rey está junto a sus hijos y sus nietos".