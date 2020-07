Belén Esteban explica por qué se molestó con Terelu Campos en ‘La última cena’: “No votaron mis compañeros”

Además, ha recordado que los que votaban no eran los compañeros era el público: “La vi un poco, no con mal perder pero…” Y no es la única que notó algo en la actitud de Terelu, Lydia Lozano ha asegurado: “Llegó y ni saludó, nos miraba a todos que...” Sin embargo, no todos comparten su opinión porque según Kiko Hernández Terelu saludó y se despidió de todo el mundo. Es más, él se fue con ella.