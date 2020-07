Terelu Campos se va del plató tras los reproches de Belén Esteban, que cree que no sabe perder: “Hay cosas que uno no merece en la vida”

Terelu se enfadó mucho tras escuchar este comentario y abandonó el plató, diciendo que esto no lo iba a aguantar y que “hay cosas que uno no merece en la vida”. La cocinera afirma que ella estaba haciendo un show y que no se merece esos comentarios por parte de su compañera. A pesar de que María Patiño y Carlota Corredera intentaron convencerla para que se quedara, Terelu acabó abandonando el plató.