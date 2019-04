Belén Esteban deja claro en qué punto está su conflicto con Toño Sanchís: "Además de la casa me debes 225.000€"

Los plazos para abandonar la casa

Toño define a Belén como una mujer sin escrúpulos

Belén deja las cosas claras

“Sigue siendo un sinvergüenza más grande que una casa”, ha dicho Belén nada más escucharle y le ha recordado algo: “Quien se ha llevado lo que no es suyo es él”. Ha explicado que quien quiso llegar a un acuerdo para no verse en esta situación fue ella porque no quería quitarle la casa, pero fue Toño quien se negó: “Como tendrás el dinero no sé dónde, no has querido y no me ha quedado otra”.