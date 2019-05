Belén Ro, muy disgustada con Las Campos: “Éramos muy amigas y ahora mismo no tenemos ninguna relación”

Jorge Javier Vázquez quiso conocer el motivo de la actitud de Belén Ro con la familia Campos , con las que ahora no tiene ninguna relación habiendo sido muy amigas , todo después del famoso tartaz o en ‘ Sálvame Okupa ’.

“Era muy amiga de las campos pero ahora mismo no tengo ninguna relación. Hace 30 años que conozco a Mª Teresa Campos, teníamos una relación de madre e hija . Cuando mi madre estaba muy enferma, Teresa se portó muy bien conmigo, siempre estuvo allí y cuando murió mi hermano también se portaron muy bien”, aseguraba.

“Me suena raro este comportamiento de Teresa porque no ha ocurrido nada. No tengo conciencia de haber hecho nada. Creo que Teresa ha seguido directrices de Carmen. Estoy muy dolida con Carmen. Me han llegado rumores de que puede estar hablando mal de mí”, continuaba la colaboradora.