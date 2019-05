Primera entrevista de Terelu tras su espantada de 'Sálvame': "Aquella tarde llegué al límite"

Tres semanas después de su abandono de ‘Sálvame’, Terelu ha concedido una entrevista a la revista Lectura s. La colaboradora ha concedido una demoledora entrevista relatando el calvario sufrido tras su reconstrucción de pecho . Terelu no se aleja del drama, se sumerge en él. “Duermo muy mal, tengo pesadillas y muchas veces me levanto gritando ”, asegura en la revista.

Terelu relata por primera vez cómo vivió su espantada de ‘Sálvame’ y ha resulto todas las dudas sobre su futuro. Asegura que no se ha sentido apoyada por todos sus compañeros y suelta algunas pullas .

“Me resulta muy triste y doloroso recordar esa tarde. Aquella tarde llegué al límite, no aguantaba ni un segundo más. Ahora no veo el programa porque no soy masoquista. Abandonar el plató ha sido para mí un auténtico fracaso”, comenta Terelu Campos en la revista.